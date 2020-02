"Judy" : 3 bonnes raisons d'attendre le film qui marque le retour au sommet de Renée Zellweger

Avant "Judy", il y a eu "End of the Rainbow" - une comédie musicale de Peter Quilter dont la première a eu lieu en 2005 en Australie. Écrasée par les dettes, Judy Garland est contrainte de s'envoler pour Londres pour renflouer ses comptes et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de ses enfants. À l'hiver 1968, la mère de Liza Minelli pose ses valises au Talk of the Town pour une série de concerts à guichets fermés.

Sauf que la quadragénaire n'est plus que l'ombre d'elle-même, abîmée par les excès de drogue, d'alcool et une jeunesse ultra encadrée par les patrons des grands studios hollywoodiens. Ces cinq semaines constitueront pour elle une dernière chance de rebondir. "Cette opportunité était une planche de salut et une manière de réduire au silence ses détracteurs et de prouver au monde et à elle-même qu'elle avait encore toutes les qualités pour se produire sur scène", explique le scénariste Tom Edge.