Katy Perry reconnue coupable de plagiat d'un rappeur chrétien pour sa chanson "Dark Horse"

L'ensemble des personnes mises en accusation ont été reconnues coupables de plagiat, rapporte Time : Katy Perry et Sarah Hudson, qui n'ont pourtant écrit que les paroles, le rappeur Juicy J qui n'a écrit que son couplet, les producteurs Dr. Luke, Max Martin et Cirkut, à l'origine du beat incriminé, ainsi que la maison de disques Capitol Records. Le montant des dommages et intérêts doit être établi ce mardi 30 juillet. En 2015, Robin Thicke et Pharrell Williams avaient été condamnés à verser 7,4 millions aux proches de Marvin Gaye, dont ils avaient plagié le chanson "Got to Give It Up" pour leur tube "Blurred Lines".