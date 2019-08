Keanu Reeves de retour dans "Matrix 4" : chronique d’une résurrection annoncée

La légende veut que durant le tournage de la trilogie Matrix, Lana et Lilly Wachowski (nées Larry et Andy avant d'effectuer leur coming out trans respectivement en 2012 et 2016), aient juré à leurs proches collaborateurs qu’elles ne tourneraient jamais un autre épisode. C’était au début des années 2000 et beaucoup de choses ont changé dans le paysage cinématographique, comme dans la vie des créateurs de la saga futuriste. L’annonce de la mise en chantier d’un quatrième volet, ce mardi, n’est toutefois pas une surprise. Et ce pour plusieurs raisons…





D’un point de vue économique, la marque Matrix a du poids, avec plus de 3 milliards de dollars de recettes au cinéma. Imprégné par la culture cyber punk, nourri par les débats sur l’intelligence artificielle et doté d’une mise en scène aussi sophistiquée qu’efficace, le premier film, sorti en 1999, avait fait date dans l’histoire du cinéma de genre. On y suivait le personnage de Néo, un informaticien découvrant que le monde dans lequel il évolue est une réalité virtuelle où les humains sont contrôlés par les machines. Et qu’il est le seul homme, "l’élu", capable de les libérer.