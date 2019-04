"Kingdom", le premier album de Bilal Hassani

Impossible d'être passé à côté de lui ces derniers mois. Avec son style extravagant et ses perruques blondes, Bilal Hassani n'a pas fini de secouer la toile. Après sa qualification pour l'Eurovision, ce jeune Français d'origine marocaine sort son premier album intitulé "Kingdom", composé de quinze titres. Un album aux influences dance et très urbaines qui parle d'amour, de harcèlement, de jalousie... et qui est déjà disponible dans les bacs.



Ce lundi 29 avril 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente le premier album de Bilal Hassani. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/04/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.