Kit Harington chez Xavier Dolan : enfin une bande-annonce pour "Ma vie avec John F. Donovan"

Les fans de Xavier Dolan n’y croyaient plus. Ceux de Kit Harington non plus. Plus de quatre ans après l’annonce de la collaboration entre le réalisateur culte de "Mommy" et la star de "Game of Thrones", et près de trois ans après la fin du tournage, "Ma vie avec John F. Donovan" s’apprête enfin à sortir sur les écrans français, le 13 mars prochain.





"Ce fût un processus complexe, une quête de longue haleine, portée par l'amour et la persévérance. J'ai appris davantage sur ce film que jamais auparavant", a écrit ce vendredi le prodige québécois sur son compte Instagram, en commentaire de la bande-annonce du long-métrage, son premier en langue anglaise depuis le début de sa carrière.