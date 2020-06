Kristen Stewart : l’ex-héroïne de "Twilight" sera la princesse Diana dans "Spencer"

C’est un choix aussi excitant qu’audacieux. La star américaine Kristen Stewart, 30 ans, sera la princesse Diana dans "Spencer", le prochain film du réalisateur chilien Pablo Larrain. Mais il ne faut pas s’attendre à un biopic "classique" retraçant l’intégralité de la vie de celle qui est décédée en 1997 à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture à Paris. Le scénario de Steven Knight se focalisera en effet sur un week-end dans la propriété royale de Sandringham House, au début des années 1990, au cours duquel la princesse, née Diana Spencer, prend la décision de quitter le Prince Charles.

"Nous avons décidé de raconter une histoire sur l’identité, et la manière dont une femme décide, d’une certaine manière, de ne pas devenir reine", explique Pablo Larrain dans une interview accordée à Deadline. "C’est une femme qui va réaliser et décider qu’elle veut être la femme qu’elle était avant de rencontrer Charles." Mariés en grandes pompes en 1981, les parents de William et Harry divorceront en 1996. On ne connaît pas encore le nom de l'acteur qui interprétera le fils aîné de la reine Elizabeth II.