Une actrice d'"Avengers", un ex de "Hartley, Cœurs à vif", "Retour à Zombieland"... Les 5 temps forts du Comic Con Paris

DEMANDEZ LE PROGRAMME - La grand messe de la pop culture à la française, qui se tient du 25 au 27 octobre à la Grande Halle de la Villette, a dévoilé la liste complète de ses prestigieux invités. LCI vous livre sa sélection toute subjective des moments qui feront l'événement.

On y a rencontré Superman l'an dernier et écouté Brenda de "Beverly Hills" se livrer sur les coulisses de la série culte. Qui donc va succéder à Dean Cain et Shannen Doherty cette année au Comic Con Paris ? Pour sa cinquième édition, qui se tiendra du 25 au 27 octobre à la Grande Halle de la Villette dans le Nord de Paris, l'événement rassemblant stars des comics, du cinéma et des séries télé déroule une nouvelle fois le tapis rouge à des comédiens qui ont fait vibrer les jeunes générations dans les années 90. Mais pas que. Parmi les 200 invités du festival, voici notre sélection toute subjective des cinq temps forts que vous ne voudrez pas louper.

Karen Gillan représentera le MCU

L'adjectif "exceptionnelle" n'est pas usurpé pour qualifier la présence de Karen Gillan, car c'est la première fois que le Comic Con Paris reçoit une actrice majeure du Marvel Cinematic Universe. La comédienne écossaise de 31 ans, qui incarne Nebula dans "Les Gardiens de la Galaxie" et les deux derniers films "Avengers", possède un CV qui transpire la pop culture. Au casting de la cultissime série "Doctor Who", elle est aussi l'une des héroïnes de la nouvelle version de "Jumanji" avec Dwayne Johnson, dont le deuxième volet "Next Level" arrive en décembre au cinéma.

Callan Mulvey, de Hartley à Paris

Il a incarné le bad boy Drazic dans la serie australienne culte "Hartley, Cœurs à vif". Callan Mulvey, 44 ans, a depuis longtemps abandonné son piercing à l'arcade pour un look plus sage. Absent près de six ans des écrans après un grave accident de voiture, il a depuis repris du poil de la bête et relancé sa carrière. Il est apparu dans "Batman v Superman" et "Avengers : Endgame" et sera à l'affiche d'une nouvelle série, "Mystery Roads" en 2020.

Les stars de "Gotham" pour fêter les 80 ans de Batman

Ben McKenzie et Morena Baccarin viendront présenter les derniers episodes de la saison 5 de "Gotham" samedi 26 octobre à 17h, avant d'en discuter avec les fans lors d'un panel. Mariés à la ville, les interprètes du commissaire Jim Gordon et de Leslie Thompkins se prêteront au jeu des photos et des dédicaces avec les fans. Vous n'avez jamais vu "Gotham" mais les deux comédiens vous disent quelque chose ? C'est bien normal. Lui a été l'un des héros de la série pour ados "Newport Beach" et elle a été au générique de "Homeland" et "Deadpool".

Emma Stone en chasseuse de zombies

Non, l'actrice oscarisee pour "La La Land" ne sera pas là. Mais les participants au Comic Con Paris auront la primeur de "Retour à Zombieland", la suite événement de "Zombieland", qui sera projeté avant sa sortie au cinéma le 30 octobre. L'occasion de retrouver Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin lors d'un rendez-vous que les organisateurs annoncent déjà "plein de surprises". Alors gardez l'œil bien ouvert !

"Out There", la première comédie musicale en réalité augmentée

Vous vous rêvez héros de comédie musicale mais n'en avez pas les capacités vocales ? Le Comic Con Paris a peut-être la solution pour vous. Il présentera en avant-première mondiale "Out There", une expérience à vivre avec un casque spécial AR Magic Leap qui n'est pas encore disponible en France. L'utilisateur aura la possibilité de se déplacer dans ce conte virtuel qui suit l'histoire d'une fillette s'échappant de sa chambre grâce à la musique. Le tout avec la douce voix de Vanessa Williams ("Ugly Betty", "Desperate Housewives") dans les oreilles.

Comic Con Paris Du 25 au 27 octobre à la Grande Halle de la Villette Toutes les informations pratiques sur le site officiel

Delphine DE FREITAS