Margot Robbie jouera Barbie sur grand écran

Incarner la poupée qui trône dans de nombreuses chambres de fillettes. Une tâche ardue qui attend Margot Robbie. Le fabricant de jouets Mattel et le studio Warner Bros ont annoncé mardi que l’actrice révélée dans "Le Loup de Wall Street" jouerait le rôle de Barbie au cinéma. Et l'Australienne coproduira également ce long-métrage via sa société de production LuckyChap.