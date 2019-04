L'adaptation d'"After" manque cruellement de piquant : "Ce n'était pas mon choix", se défend Anna Todd

Vous avez pris part à l'écriture du scénario. Dans le prologue de la nouvelle édition d'"After" (Hugo New Romance), vous expliquez que "ce ne sera jamais la même chose que le livre". On passe d'une romance sulfureuse aux scènes de sexe explicites à une version très édulcorée pour adolescents. Pourquoi avoir choisi de supprimer toutes les scènes torrides pour le film ?





Ce n'était pas mon choix pour être honnête et totalement transparente. Quand votre réalisatrice a une vision totalement différente de la vôtre, vous devez parfois vous retrouver au milieu. Sa version aurait été encore plus soft et la mienne était à côté. On a dû trouver une forme de compromis parce qu'il y a des choses que je ne pouvais juste pas contrôler. Je me suis battue pour beaucoup de choses. Mais pour d'autres, je ne pouvais absolument rien faire. Mais je suis vraiment d'accord avec vous (elle rit).





Le personnage d'Hardin est également plus doux dans le film, la relation qu'il entretient avec Tessa moins toxique. Est-ce que le mouvement #MeToo a impacté la manière de raconter leur histoire ?





Dans un sens, oui. Mais nous n'avons pas nécessairement pensé 'à cause du mouvement #MeToo, nous devons faire ça'. Il s'agissait plus d'en avoir conscience et d'avoir conscience aussi du fait que dans un livre, vous avez littéralement des milliers de pages pour expliquer le choses et entrer dans la tête de quelqu'un. Si je devais réécrire le livre, je ne changerais rien. Même à notre époque. Enfin, sauf la scène des draps (dans le roman, Hardin montre à ses amis les draps tâchés de sang après la première fois de Tessa, ndlr). C'était juste... Beurk. C'était too much, c'est certain. Mais je ne changerais pas forcément l'aspect toxique de la relation parce que je pense que c'est réaliste, même si c'est dur. Certains n'aiment pas ça mais beaucoup d'autres si et on peut vraiment s'y retrouver. On en a juste fait une version plus moderne. Je ne voulais pas qu'on gomme le côté grossier d'Hardin donc on a dû se retrouver à mi-chemin encore une fois. Tessa aussi a été édulcorée. Elle n'est pas aussi dramatique, pas aussi émotive. Le principal, c'était de savoir comment ça allait apparaître à l'écran et parfois, j'ai dû effacer le livre de ma tête parce que je voulais quand même que ce soit un bon film.