L'affiche de la pièce de Gad Elmaleh, Philippe Lellouche ET Lucie Jeanne épinglée pour sexisme

C'est une pièce de théâtre qui fait beaucoup parler d'elle. Mais pas forcément en bien. De nombreux internautes ont pointé du doigt l'affiche de "L'Invitation", la pièce de Hadrien Raccah qui se joue actuellement au théâtre de la Madeleine, à Paris, avec Philippe Lellouche, Gad Elmaleh et Lucie Jeanne. Alors que les trois interprètes posent sur la photo, seuls les noms des deux comédiens apparaissent en grand, tandis que celui de leur consœur est relégué en petites lettres en bas de l'affiche.





"Il manque un truc non? (indice : ce n’est pas le nom de #CopyComic ...)", a relevé mercredi avec humour la journaliste de Libération Laure Bretton sur son compte Twitter, en référence au compte anonyme qui, depuis des mois, épingle les grands noms de l'humour pour plagiat (et Gad Elmaleh en particulier). Un tweet qui a beaucoup fait réagir les internautes, qui se sont indignés en dénonçant un exemple de sexisme ordinaire. "Oui, nous sommes en 2019. En France. Où on ne met pas le nom d'une actrice à l'affiche au même niveau que ses partenaires masculins. Parce qu'elle est moins connue? Lucie Jeanne est juste créditée en bas, en petit. Méprisable", juge ainsi un Internaute.