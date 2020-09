"L"âme dans l'eau" : Mylène Farmer dévoile son nouveau single

"L’artiste iconique est la voix-off de ces trois épisodes ayant pour toile de fond la résidence à Paris - La Défense Arena. Mylène Farmer, l’Ultime Création est un voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste, rythmé comme un compte à rebours fascinant qui nous mène jusqu’au grand rendez-vous avec le public. Pensées et images inédites se mêlent dans ce récit rare et intime qui emmène les spectateurs jusqu’à la plus intense des communions", explique Amazon dans son communiqué.

Dans le clip, qui a des airs de teaser, on peut d'ailleurs voir de nombreuses images de la chanteuse sur scène. Comme le précise RTL, ce titre qui n'annonce pas la sortie d'un nouvel album, est une adaptation de Ulay, Oh, un titre du groupe How I Became The Bomb dont Mylène Farmer a réécrit le texte en français.