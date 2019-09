L'analyse "Du génie français" de Régis Debray

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce jeudi 19 septembre 2019 au dernier livre de Régis Debray "Du génie français" paru aux éditions Gallimard.

Saisie par les plus hautes instances politiques, une institution littéraire réputée aurait tenté de répondre à cette question. Quelle figure d'écrivain serait la mieux à même d'incarner "l'art d'être français" ? Résultat : Stendhal, premier sur la liste, assez loin devant Hugo. Alarmé par cette rumeur, Régis Debray examine de près les mérites respectifs des deux candidats à la fonction suprême. Sa conclusion : Hugo d'abord, Hugo toujours. Simple question de goût ? Non, car il en va de la vocation d'un peuple, qui regarde notre présent mais plus encore notre avenir.



