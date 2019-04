L'artiste suisse qui séduit les Français

Muddy Monk, l'artiste suisse qui chante en français, joue à guichets fermés à chaque fois qu'il est à Paris. De son vrai nom Guillaume Dietrich, il a 28 ans et est né en Suisse à Fribourg. Avec un style basé sur une variété synthétique et romantique, il parle dans ses chansons de ses doutes d'aventures, d'un amour perdu ou rêvé. Il vit à la fois dans le passé et dans le futur, et dit avoir du mal à habiter le présent. Muddy Monk est en concert le 19 avril à la Maroquinerie, le 20 avril au Printemps de Bourges, le 10 juillet à La Philharmonie de Paris, et le 14 juillet à la francophonie de La Rochelle.



Ce lundi 1er avril 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", parle de Muddy Monk et de ses concerts. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.