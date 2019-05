L'écologie, le combat de Tiken Jah Fakoly

Depuis 20 ans, Tiken Jah Fakoly est en quelque sorte la voix de l'Afrique dans le monde entier. Avec des textes très engagés, il a toujours dénoncé les ravages de l'esclavage et de la colonisation. À 50 ans, l'artiste est toujours critiqué alors qu'il revient avec dix titres très puissants qui mêlent reggae et sonorités africaines. Dans ce nouvel album "Le monde est chaud", il parle beaucoup de politique mais aussi de son nouveau combat, l'écologie. Soprano et Tiken Jah Fakoly ont décidé d'unir leurs voix pour évoquer le sort climatique de la planète.



