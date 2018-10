La Fondation Louis Vuitton, à Paris, ouvre ses portes pour l'exposition Basquiat jusqu'au 14 janvier. Jean-Michel Basquiat est l'un des peintres les plus importants du XXe Siècle et le premier noir, dans ce domaine, à avoir connu un tel succès. Décédé à l'âge de 28 ans d'une overdose, il a laissé derrière lui 800 tableaux et 1 500 dessins. Cette exposition en cours rend également hommage aux musiciens qu'il a côtoyés dans sa courte existence et à sa collaboration avec Andy Warhol, avec qui il a réalisé plus d'une centaine d'œuvres.



Ce jeudi 11 octobre 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente l'expo Basquiat, à la Fondation Louis Vuitton. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.