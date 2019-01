Robert Doisneau est connu pour ses photos comme "le baiser de l'hôtel de ville" ou encore "les enfants dans les rues de Paris". Mais il a également photographié des musiciens comme le dévoile l'exposition "Doisneau et la musique" à la Philharmonie de Paris. En effet, dans les années 50, le photographe a pris en photo les joueurs de rue, les fanfares et les vedettes de la chanson de l'époque. Cette exposition, qui fermera ses portes le 28 avril prochain, est l'occasion de découvrir des clichés des Charles Aznavour, Chantal Goya ou encore Barbara.



