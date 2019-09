L'exposition "Dos à la mode" au Musée Bourdelle

L'INSTANT CULTURE - Le Musée Bourdelle consacre une exposition sur le dos du 5 juillet au 17 novembre.

Le dos est l'une des choses que l'on voit en premier lorsqu'on rencontre une personne et pourtant on y pense rarement. Le Musée Bourdelle, situé dans le 15ème arrondissement, y consacre une exposition intitulée "Back Side/Dos à la mode". Elle nous interroge sur notre perception du dos à travers une série de vêtements illustrant la relation entre l'industrie de la mode et cette partie du corps. L'exposition souligne habilement la différence hommes-femmes. L'entrée coûte 30 euros et donne droit à la visite du musée entier.



