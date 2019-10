L'humeur de Beaugrand : Sarkozy, je demande le fils !

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Avec sa mère, le fils de Nicolas Sarkozy vient de publier "Une envie de désaccord(s)", paru éditions Plon. L'ouvrage, qui sort aujourd'hui, parle de lettres entre Louis Sarkozy et Cécilia Attias.

Louis Sarkozy et Cécilia Attias publient un livre intitulé "Une envie de désaccord(s)", paru aux éditions Plon. Il s'agit d'une histoire écrite et préparée dans le plus grand secret. C'est la maison d'édition qui a communiqué hier la sortie de cet ouvrage. Par ailleurs, un cocktail de lancement a été organisé avec une poignée de journalistes triés sur le volet. Les contenus du livre seraient une conversation entre les deux écrivains et des débats de générations dans une société en pleine évolution.



Ce jeudi 24 octobre 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du livre intitulé "Une envie de désaccord(s)" publié par Louis Sarkozy et Cécilia Attias.