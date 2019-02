"L’idole des jeunes" : pourquoi Laeticia Hallyday est en colère contre le spectacle hommage à Johnny

"Une célébration de la carrière hors norme de l’artiste Johnny Hallyday". Voilà comment est décrit, sur le site du Casino de Paris, le spectacle intitulé "L’idole des jeunes", prévu du 18 décembre 2019 au 4 janvier 2020. Sur scène, 5 chanteurs et 2 chanteuses interpréteront 25 chansons du rockeur, décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. Et dont la popularité reste plus que jamais phénoménale.





Si les billets sont déjà en vente sur Internet, ce show live produit par la société de production Fenix Corp n’est pas du goût de Laeticia Hallyday et de Sébastien Farran, le manager de Johnny. "Nous ne cautionnons pas ce spectacle", a expliqué ce dernier cette semaine dans les colonnes du Parisien. "Et pour cause, nous ne connaissons toujours pas son contenu. La production n’est jamais entrée en contact avec nous."