La BD "Culottées" de Bagieu récompensée

Les deux best-sellers de Pénélope Bagieu viennent d'obtenir la récompense la plus prestigieuse du monde de la BD, à l'occasion du plus grand festival de la pop culture, Comic-Con. En effet, la dessinatrice française a été remerciée par le jury américain, notamment pour son titre "Culottées". Dans cette bande dessinée, elle a brossé le portrait des femmes hors normes qui ont réussi à changer l'histoire, et qui ont marqué leur époque en envoyant au diable tous les préjugés.



Ce mercredi 24 juillet 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du prix Eisner reçu par Pénélope Bagieu au festival Comic-Con. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 24/07/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Moulin vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.