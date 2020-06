Réouverture des cinémas : que sont allés voir les Français depuis une semaine ?

On prend les mêmes… et on recommence. En regardant les chiffres du box-office depuis la réouverture des cinémas, le 22 juin, on pourrait croire que le temps s’est arrêté en mars dernier. N°1 avant le confinement, "La Bonne Epouse" de Martin Provost l'est à nouveau avec 167.002 spectateurs, portant son total à 338 002 entrées après sa première sortie, du 11 au 14 mars, jour où les 6.000 salles françaises ont fermé leurs portes.

Ces chiffres valident la stratégie des distributeurs qui ont préféré miser sur des films qui fonctionnaient avant le confinement, plutôt que de lancer des nouveautés dans un contexte incertain à l’annonce de la réouverture des salles, fin mai. Sur les dix films qui ont réalisé le plus d’entrées depuis le 22 juin, trois seulement n’étaient pas sortis au printemps.

"L’Ombre de Staline" de Agnieszka Holland est quatrième avec 49.499 entrées, le film d’horreur "The Demon Inside" de Pearry Teo est cinquième avec 28.367 entrées, et le film d’animation coréen "Nous les chiens" de Oh Seong-Yun et Lee Choonbaek neuvième avec 15.581 entrées.

D’après les chiffres de "Variety", entre 850.000 et 900.000 spectateurs seraient retournés au cinéma la semaine dernière, soit 50% de la fréquentation d’une semaine normale du mois de juin. Des chiffres encourageants, puisque 60% des salles seulement avaient rouvert entre lundi et mardi, 85% mercredi et la quasi-totalité à partir du week-end, d’après l’Institut Comscore.

Les exploitants profitent aussi de la décision de dernière minute du gouvernement de lever la jauge de 50%, imposée au départ pour raisons sanitaires. Dans les faits, ils doivent séparer les spectateurs d’un siège s’ils ne se connaissent pas. Le port du masque, lui, n'est pas obligatoire à l'intérieur des salles.