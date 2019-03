"La Cité de la Peur" : Alain Chabat et Gérard Darmon vont-ils de nouveau danser La Carioca à Cannes ?

"Youpi… Dansons la carioca… C'est bien… Faisez tous comme moi." Vingt-cinq ans après la cultissime séquence du non moins cultissime film de Les Nuls "La Cité de la Peur", Alain Chabat et Gérard Darmon vont-ils de nouveau fredonner les paroles de leur tube légendaire et effectuer les pas de leur fameuse carioca (créée spécialement pour le film) sur la scène du Palais des festivals dans deux mois ?