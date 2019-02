La comédie "All Inclusive"

Le film "All Inclusive" a été présenté pour la première fois en Guadeloupe, lieu du tournage. Il a rapporté 3 millions et demi à l’économie locale. Une comédie relatant l’histoire d’un club de vacances, où pour 600 euros, tout est compris. Au script Franck Dubosc et à la réalisation Fabien Onteniente, un duo qui s’est déjà illustré avec le film à succès "Camping".



