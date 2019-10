La comédie musicale "Fame" au Casino de Paris

JT 13H - Avant de partir en tournée, la comédie musicale "Fame" sera au Casino de Paris jusqu'au 3 novembre 2019. Une adaptation du film qui a connu un immense succès dans les années 80.

"Fame", c'est avant tout ce refrain entêtant auquel personne ne peut résister. Ce spectacle en français est la nouvelle adaptation du film et de la fameuse série télévisée. L'histoire raconte la vie de plusieurs élèves qui ont intégré une école d'art, dans une ambiance new-yorkaise des années 80. Ils ont vécu des échecs et des réussites en apprenant la comédie, la musique et la danse.