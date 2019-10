La comédie policière "Jo" revient sur scène

JT 13H - "Jo" est une comédie policière ponctuée de parodie savoureuse. La pièce est de retour au Théâtre du Gymnase Marie Bell.

La pièce "Jo" met en scène de drôles de personnages qui se retrouvent au cœur d'une intrigue policière. Sur scène, le comédien Didier Bourdon n'a rien perdu de ses talents comiques. Cette comédie est l'adaptation du film très popularisé au cinéma par Louis de Funès en 1970. Elle est à découvrir au Théâtre du Gymnase Marie Bell, avec de la fantaisie, du rythme et plein d'humour.



La pièce "Jo" met en scène de drôles de personnages qui se retrouvent au cœur d'une intrigue policière. Sur scène, le comédien Didier Bourdon n'a rien perdu de ses talents comiques. Cette comédie est l'adaptation du film très popularisé au cinéma par Louis de Funès en 1970. Elle est à découvrir au Théâtre du Gymnase Marie Bell, avec de la fantaisie, du rythme et plein d'humour.