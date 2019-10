La fête d'Halloween, un temps fort du Parc de Sainte-Croix

Le Parc animalier de Sainte-Croix triple sa fréquentation pendant la période d'Halloween. Pour cette fête qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint, les enfants se transforment en petits monstres avec leurs déguisements de citrouilles, de sorciers et de vampires. L'enclos des chèvres figure parmi leurs attractions préférées. Le parc propose également différentes animations comme la dégustation d'insectes et le nourrissage des animaux dans des citrouilles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.