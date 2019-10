Astérix : "La Fille de Vercingétorix" sort en librairie

JT 13H - Le nouvel album d'Astérix, le 38e depuis le début de la série, met avant le personnage d'une jeune adolescente du nom d'Adrénaline, la fille de Vercingétorix. Il sort en librairie ce 24 octobre 2019.

Astérix et Obélix ont été créés le 29 octobre 1959. Pour leur 60ème anniversaire, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont présenté la 38e album de la série de la bande dessinée. Ce nouveau voyage raconte les aventures d'Adrénaline, la fille de Vercingétorix. Ses caractéristiques principales : c'est une adolescente moderne et rebelle. Cinq millions d'exemplaires en quinze langues ont été imprimés.