"La Grande Aventure Lego" de retour au cinéma

Il a fallu attendre cinq ans avant de voir la suite de "La Grande Aventure Lego". Une nouvelle histoire drôle et plaisante où nos Lego préférés vont devoir faire face à des envahisseurs venus tout droit d'autres mondes. Notons que le premier volet a séduit plus de 1,5 millions de spectateurs dans le pays. Dans ce joli film d'animation, on aura le plaisir d'entendre la voix de la chanteuse Tal, qui double Cool Tag, ainsi que celle de l'humouriste Arnaud Ducret qui interprète Emmet.



