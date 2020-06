"La Haine" : le film culte de Mathieu Kassovitz ressort au cinéma

C'est un film qui aura marqué toute une génération. A l'occasion de son 25e anniversaire, La Haine ressortira au cinéma le 5 août prochain. Film culte auréolé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1995 et de trois César (dont celui du meilleur film), le long-métrage de Mathieu Kassovitz avait créé le scandale lors de sa sortie. Deuxième long-métrage de Mathieu Kassovitz, le film qui a révélé Vincent Cassel et Saïd Taghmaoui raconte l'histoire de trois copains de banlieue qui voient leur vie basculer après une nuit d'émeutes provoquées par l'arrestation et le passage à tabac d'Abdel, un jeune résident de leur cité.

Il y a Vinz (Vincent Cassel), un jeune juif agressif et à fleur de peau qui veut venger son ami ; Hubert, un jeune homme noir qui prône le dialogue et la non-violence avec la police ; et Saïd (Saïd Taghmaoui), un jeune maghrébin, bout en train de la bande, qui joue les médiateurs entre les deux premiers.