La Marche des Dinosaures : dans les coulisses du célèbre spectacle

Les dinosaures régnaient en maîtres il y a 200 millions d'années, et ils fascinent toujours autant. Un spectacle d'un autre genre le prouve. La Marche des Dinosaures met en scène des marionnettes géantes représentant ces monstres du passé. Son succès est tel, qu'il a déjà attiré plus de neuf millions de personnes à travers le monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.