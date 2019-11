La Paris Games Week, le rendez-vous du jeu vidéo pour toutes les générations

Durant les cinq jours d'exposition de la Paris Games Week, les férus de jeux vidéo peuvent découvrir en exclusivité toutes les dernières nouveautés : Just Dance 2020, Pokémon Épée et Bouclier, mais aussi Minecraft Dungeons. Chacun y trouve son compte. Même les plus âgés se prennent au jeu. En effet, au fil des années, le salon a démontré que le jeu vidéo n'est pas qu'une question de génération.