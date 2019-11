Accrochez-vous, voici la chanson qui prend la suite de "Libérée, délivrée" dans "La Reine des neiges 2"

Elles ne pouvaient pas reprendre du service sans une bande originale à la hauteur de leurs aventures. Elsa et sa soeur Anna retrouveront Olaf, Kristoff et Sven dès le 20 novembre au cinéma dans "La Reine des neiges 2" avec une flopée de nouvelles chansons qui devraient faire frémir les parents. Car on préfère vous prévenir, l'iconique "Libérée, délivrée" - "Let it go" en anglais - a déjà trouvé son successeur.

"Nous avons un nouveau morceau qui, je pense, en est une évolution", expliquait la co-réalisatrice Jennifer Lee au magazine Variety il y a tout juste un an. Son titre ? "Into The Unknown", "Dans un autre monde" en VF. De premiers extraits interprétés par Idina Menzel (la voix originale d'Elsa) et Charlotte Hervieux (sa nouvelle voix française) avaient été dévoilés le mois dernier.