"La Reine des neiges 2" : la bande-annonce est arrivée !

Au début de ce teaser alléchant, on découvre Elsa marcher, la nuit, devant une mer déchaînée. Après une petit course d'élan, elle prend les vagues d'assaut en utilisant ses pouvoirs... Dans la deuxième partie, on retrouve les autres personnages principaux du premier film : Anna, Kristoff et bien sûr le bonhomme de neige Olaf !





Ces premières images ne disent pas grand chose de l'intrigue. En revanche on peut y entendre un air de musique qui n'est PAS "Libérée, Délivrée", le tube planétaire du premier volet. Réalisé comme l'original par Chris Buck et Jennifer Lee, "La Reine des neiges 2" sortira en France le 20 novembre prochain, et deux jours plus tard aux Etats-Unis.