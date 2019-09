"La Reine des Neiges 2" : on comprend (enfin) l’histoire dans la nouvelle bande-annonce

TEASING – Disney a dévoilé ce lundi une nouvelle bande-annonce qui répond en partie aux questions que les fans se posaient sur l’intrigue du film, en salles le 20 novembre prochain en France.

C’est peut-être la suite la plus attendue de l’année, n’en déplaise aux fans de Star Wars. Le 20 novembre prochain, les spectateurs français pourront découvrir "La Reine des Neiges 2", réalisé comme le premier volet par le duo Chris Buck-Jennifer Lee. Jusqu’ici, Disney nous avait alléchés avec deux teasers visuellement magnifiques, en février et juin dernier, sans qu’on comprenne très bien l’intrigue du film.

La nouvelle bande-annonce, plus classique, dévoilée ce lundi sur les réseaux sociaux, répond en partie aux questions qu’on pouvait se poser. Tout commence par un flashback où le roi d’Arendelle raconte à Elsa et Anna, enfants, sa découverte, des années plus tôt, "d’une forêt enchantée" située "au plus haut de la pointe nord".