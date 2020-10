La saga "Fast and Furious" va-t-elle vraiment rentrer au garage ?

F9, c’est son nom de code, devait sortir à l’origine sortir en mai dernier. Mais en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis en sommeil toutes les salles de la planète, Universal a décidé de le reporter d’un an. Pour retrouver Vin Diesel, Michelle Rodriguez et leurs camarades fous du volant, il faudra donc patienter jusqu’au 26 mai 2021 en France, sauf énième reprogrammation liée à la situation sanitaire.

On ne change pas une équipe qui gagne. Le réalisateur Justin Lin a accepté de mettre en scène les deux prochains volets de la franchise Fast and Furious, annoncent les médias américains. Ce qui en fera le recordman de la saga avec six épisodes puisqu’il a déjà dirigé les épisodes 4, 5, 6 de 2009 à 2013, avant de faire retour pour le neuvième, attendu avec impatience avec les fans.

Reste que les producteurs auraient tort de ne pas se projeter vers l’avenir. Avec à ce jour plus de 5,8 milliards de recettes depuis 2001, la franchise Fast and Furious est l’une des plus lucratives de l’histoire du cinéma. Et sa popularité n’a fait que grandir au fil des années : en 2015, l’épisode 7, marqué par la mort accidentelle de l’acteur Paul Walker en marge du tournage, a généré à lui tout seul 1,5 milliard de dollars de recettes, record à battre.

Si l’épisode 11 marquera officiellement la fin des aventures du personnage de Dominic Toretto, incarné par Vin Diesel, le studio ne compte pas abandonner sa poule aux œufs d’or. Après le succès en 2019 du spin-off Hobbes & Shaw, avec Dwayne Johnson et Jason Statham en vedette, les médias spécialisés annoncent que plusieurs films sur d’autres personnages secondaires de la saga sont en cours de développement…