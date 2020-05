VIDÉO - La saga "Twilight" veut vampiriser votre été avec un roman inédit

COMEBACK - L'auteure de la saga à succès Stephenie Meyer a annoncé le retour en librairie de ses deux amants maudits Bella et Edward dès le 4 août dans "Midnight Sun", une resucée du premier tome narré cette fois-ci par le héros masculin. Un cadeau surprise pour les fans de la première heure qui sent aussi bon le coup marketing.

Son site Internet n'a pas résisté à l'afflux de visiteurs. Signe de l'attente qui entourait cette annonce mystère faite par Stephenie Meyer lundi 4 mai. Douze ans après avoir mis un point final à sa saga vampirique, l'auteure américaine a annoncé l'arrivée dès le 4 août d'un cinquième volet de "Twilight", baptisé "Midnight Sun". Un roman particulier dont tous les fans des aventures de Bella Swann et de son vampire Edward Cullen ont déjà entendu parler puisqu'il aurait dû sortir dans la foulée du quatrième tome "Révélation", publié à l'été 2008. Les premiers chapitres avaient été mis en ligne par des hackers, forçant Stephenie Meyer à mettre son projet en sommeil pour une durée indéterminée. Jusqu'à ce qu'elle décide de ressortir son manuscrit du tiroir.

Travailler sur un livre pendant plus de 13 ans est une expérience étrange - Stephenie Meyer

"Travailler sur un livre pendant plus de 13 ans est une expérience étrange", écrit-elle dans un message adressé à ses lecteurs. "Je ne suis plus la même personne qu'à l'époque. Mes enfants ont tous grandi. Mon dos fait des siennes. Le monde est différent. Je ne peux qu'imaginer tout ce qui a changé pour vous. Mais finir 'Midnight Sun' m'a ramené aux premiers jours de 'Twilight', quand j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. On s'est bien amusé, non ? (...). J'espère que revenir au début de l'histoire de Bella et Edward vous rappellera aussi tous ces bons moments", poursuit-elle. Ce nouveau roman n'a au final rien de bien nouveau. Le récit sera le même que "Fascination", le tout premier opus, mais sera cette fois narré par le vampire au teint blafard, popularisé à l'écran par l'interprétation quelque peu crispée de Robert Pattinson.

En 2013, Stephenie Meyer affirmait à Variety qu'elle en avait fini avec la saga qui a fait d'elle l'un des écrivains les plus mieux payés au monde. "Je m'en éloigne chaque jour un peu plus", disait-elle. Mais deux ans plus tard, elle fêtait le 10e anniversaire de "Twilight" en inversant les sexes de ses personnages dans le texte inédit "A la vie, à la mort". "Ce n’est pas un vrai livre, ce n’est que du bonus. La maison d’édition allait imprimer une version anniversaire de toute façon et j’ai voulu la rendre plus excitante. C’est une manière de revisiter l’histoire et d’être nostalgique. Ce n’est pas un nouveau livre et ce n’est pas 'Midnight Sun', je suis désolée", détaillait-elle alors, évoquant ce livre qui fait tant parler aujourd'hui.

Plus de 3,3 milliards de dollars au box-office mondial pour les films avec Kristen Stewart et Robert Pattinson

Alors, véritable souffle de nostalgie ou manière de relancer la machine à cash ? Sans doute un peu des deux. Traduit dans plus de 50 langues, les quatre premiers tomes de "Twilight" se sont écoulés à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Les cinq adaptations au cinéma ont elles engrangé plus de 3,3 milliards de dollars. Le confinement de la majorité de la population mondiale a sans doute permis à la saga de gagner de nouveaux fans, qui seront prêts à dévorer ce roman inédit. Selon le New York Times, une première vague de 750.000 exemplaires sera mise en vente aux Etats-Unis. En France, la publication sera assurée par Hachette Romans. Stephenie Meyer parle également d'une tournée des librairies, dès que la situation sanitaire le permettra. De quoi raviver la flamme chez les 'Twihards' les plus avertis.

"Midnight Sun" de Stephenie Meyer en vente dès le 4 août chez Hachette Romans

