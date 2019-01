La suite des aventures de la famille Verneuil sort en salles

La suite de "Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu" sort en salles ce 30 janvier 2019. Ce film sera probablement l'événement cinéma de l'année. Cette fois, la famille Verneuil s'est agrandie. Claude Verneuil et sa femme doivent convaincre leurs filles et leurs gendres de ne pas quitter la France. "C'est un couple au taquet des éventuels emmerdements qui leur arrivent", explique Christian Clavier, de nouveau à l'affiche de ce film très drôle.



