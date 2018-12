La suite des "Petits mouchoirs", "Star Wars", "La Reine des neiges 2" : les films les plus attendus de 2019

Vous pensiez en avoir fini avec la saga "Fast and Furious" ? Sachez qu'avant de revenir pour un épisode 9 et 10, les bolides s'offrent un spin-off autour des personnages de Dwayne Johnson et Jason Statham, "Hobbs & Shaw". On ne sait pas grand-chose de l'histoire mais si on se fie au pedigree deux acteurs, ça sent bon les courses à 200 à l'heure et les explosions à go-go. C'est à Idris Elba qu'est revenu le rôle du méchant. Attention, gros bras !





A découvrir en salles le 7 août.