"La vérité si je mens !" revient... et le casting a pris un coup de jeune, regardez !

Le tournage du film a débuté le 24 septembre à Paris et en région parisienne et s’achèvera le 16 novembre. Et il a déjà une date de sortie : le 16 octobre 2019. Avec à la clé un nouveau succès ? Mis en scène par Thomas Gilou, les trois premiers épisodes de "La Vérité si je mens !" sortis en 1996, 2001 et 2012 cumulent plus de 17 millions d’entrées dans les salles françaises.





Pour ce nouvel opus, la réalisation a été confiée à Gérard Bitton et Michel Munz, les scénaristes de la trilogie auxquels on doit notamment "Ah ! Si j’étais riche" et "Erreur de la banque en votre faveur".