Mais qui se cache vraiment derrière le pseudonyme d'Elena Ferrante ?

C'est la plus célèbre des inconnues. Elena Ferrante est de retour ce mardi en librairies avec "La vie mensongère des adultes" (Gallimard), son premier roman depuis le quatrième et dernier volet de "L'amie prodigieuse", paru en 2014. Si tout le monde connaît son nom, personne ne sait qui se cache réellement derrière ce pseudonyme choisi par l'auteur dont l'œuvre, traduite en 40 langues, s'est vendue à 15 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 4 millions en France. Et tout cela, sans la moindre interview télé, ni même une séance de dédicaces. De quoi faire rêver…

Si Elena Ferrante publie son premier roman en 1992 (L'amour harcelant), il lui faudra attendre 20 ans avant de connaître le succès grâce à L’amie prodigieuse. Fresque littéraire déclinée en quatre tomes (L’amie prodigieuse, Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste, L'enfant perdue), elle raconte l'histoire de Lila Cerullo et Elena Greco, deux amies napolitaines dont on suit les aventures depuis leur enfance dans les années 1950.