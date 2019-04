"La vie secrète des écrivains" : on a lu le nouveau Guillaume Musso… et il est machiavélique

Il était une fois un romancier qui avait arrêté d’écrire. Disponible ce mardi 2 avril, "La vie secrète des écrivains" (Calmann-Lévy) n’est certainement pas une biographie de Guillaume Musso. Depuis "Et après", en 2004, cet ancien prof d’éco revient chaque printemps en librairies avec un nouvel opus. Une régularité payante puisque depuis 8 ans, il est l’auteur français le plus lu dans son pays, avec encore 1,6 million d’exemplaires l’an dernier, dont 782.000 du précédent, "La jeune fille et la nuit", élargissant sans cesse le cercle de ses fidèles. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?





S’il contient une foule de références aux grands auteurs que Guillaume Musso affectionne, et même à l’un de ses propres personnages de fiction, "La vie secrète des écrivains" n’est pas non plus une thèse sur l’un des métiers les plus solitaires de la Terre. Depuis "La Fille de Brooklyn", en 2016, cet écrivain populaire au sens noble du terme a délaissé la veine fantastique de ses débuts pour creuser le sillon du thriller à tiroirs, multipliant les personnages, les décors et les niveaux de réalité avec un plaisir machiavélique. Et c’est encore le cas avec ce nouveau cru, l’un des plus complexes de sa carrière.