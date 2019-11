VIDÉO - Ladj Ly : "On attend toujours le retour d'Emmanuel Macron sur 'Les Misérables'"

Il y a bien souvent un fossé entre ce que nos médias et nos politiques racontent de nos quartiers et la réalité du terrain

"Ce film, c’est avant tout un témoignage", nous explique le cinéaste. "J’habite à Montfermeil depuis bien longtemps, j’y vis toujours. Je voulais parler de la situation de nos quartiers. Parce qu’il y a bien souvent un fossé entre ce que nos médias et nos politiques racontent et la réalité du terrain."

La référence au roman de Victor Hugo paru en 1862 est tout sauf anodine puisque c’est à Montfermeil que ce dernier commença à l’écrire. Et qu’il y situa une partie de son intrigue. "Aujourd’hui encore on a la maison des Thénardier, la fontaine Jean Valjean", sourit Ladj Ly. "Depuis gamins, on a un lien assez fort avec ce roman et il se trouve qu’un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente sur ce territoire."