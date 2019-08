"Last Christmas" : Emilia Clarke s'offre une comédie romantique délurée pour son premier projet après "Game of Thrones"

Mais le sirupeux n'est sûrement que de façade car "Last Christmas" est réalisé par Paul Feig, habitué à sortir du cadre lisse et à proposer un humour décapant et gras, voire carrément vulgaire comme dans "Nos Meilleures amies" et "Spy". Le scénario lui a été soufflé par la brillante Emma Thompson, qui joue la mère d'Emilia Clarke, et l'histoire est fortement marquée par les chansons du défunt George Michael dont "Last Christmas", qui donne son titre au film. "Dans certaines scènes, les acteurs interagissent avec sa musique et dans d'autres, sa musique est là pour souligner l'histoire. C'est un joli mélange : ni un film jukebox ni une comédie musicale", a indiqué le réalisateur à BBC News. Un morceau inédit de l'artiste de près de six minutes figurera d'ailleurs en toute fin de film. De quoi nous faire dire que cette première bande-annonce n'est en fait que l'arbre qui cache la forêt (de sapins de Noël).