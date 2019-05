LCI dévoile la nouvelle chanson de Netta

Netta, la tempête pop israélienne de 26 ans qui a gagné l'Eurovision 2018, va sortir ce vendredi un CD à trois titres toujours aussi audacieux les uns que les autres. La brune piquante, à la coiffure et tenue improbable qui assume ses rondeurs, a choisi des influences africaines et un peu de reggae pour ces chansons. Enchaînant les concerts et affirme que "c'est dur parfois, mais ça fait partie du rêve". Comment sa vie a-t-elle changé depuis l'Eurovision ?



