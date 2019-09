"Le Bon Dieu 3", "Les Tuche 4", "OSS 3"... La comédie française a (encore) de la suite dans les idées

BUSINESS - L’écriture d’un troisième volet de la franchise "Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?" a été confirmée cette semaine lors du congrès des exploitants de salles, à Deauville. Avec le tournage imminent d’un troisième épisode des aventures d’OSS 117, et celui début 2020 de "Les Tuche 4", les suites de comédies à succès se multiplient. Mais pas seulement...

Claude Verneuil n’a pas fini de pester contre ses gendres ! Le patriarche réac incarné par Christian Clavier retrouvera sa très grande famille dans un troisième volet de "Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?", toujours sous la houlette de Philippe de Chauveron, son réalisateur et co-scénariste.

Le deuxième épisode, sorti en janvier dernier, a réuni plus de 6.6 millions de spectateurs en salles. C’est moitié moins que le premier, sorti en 2014, mais largement suffisant pour en faire le plus gros succès français de l’année en cours. Et convaincre son équipe de remettre le couvert…