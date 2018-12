Le cabaret "Le Chai Royal", un moment d'évasion le temps d'une soirée

Situé dans le village de Thénac, le Chai Royal invite au voyage dès les premières minutes du spectacle. Le cabaret présente un autre genre de féerie, un univers de plumes dans lequel les danseuses transportent leur public. Depuis 2016, l'établissement réchauffe les longues soirées d'hiver. Une parenthèse qui prodigue évasion et moment de partage avec les artistes.



