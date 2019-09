"Le Chanel show" de Lagerfeld

L'INSTANT CULTURE - L'artiste et photographe britannique Simon Procter rend hommage à Karl Lagerfeld avec son exposition "The Chanel show". À découvrir à partir de demain au Royal Monceau, à Paris, en toute gratuité.

Quelques mois après le décès du grand couturier Karl Lagerfeld, l'artiste et photographe britannique Simon Procter a voulu lui rendre hommage. À l'occasion de la semaine de la mode parisienne, ce dernier organise une exposition photos à l'hôtel Royal Monceau, à Paris. Baptisée "The Chanel show", l'exposition est remplie de photographies inédites des défilés incroyables de Lagerfeld. Des images qu'il a également publié dans un livre portant le même nom paru aux Éditions Rizzoli. Sobre, délicat et brillant, l'événement est destiné aussi bien aux passionnés de mode qu'aux amateurs d'art et de photographie.



Ce samedi 14 septembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de l'expositoin photos de Simon Procter en hommage à Karl Lagerfeld. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.