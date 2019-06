"Le chanteur du métro" sort un album !

Arrivé à la Rochelle à 21 ans pour un festival de musique, Mohamed Lamouri est resté dans l'Hexagone. Il a tenté sa chance à Paris et a décidé de chanter sur la ligne 2 du métro. Cet Algérien de 37 ans a finalement signé dans une maison de disque et a sorti son premier album composé de chansons françaises et arabes. Le chanteur est déjà connu du public, notamment par les touristes qui passent sur la ligne 2.



