Le cirque Arlette Gruss souffle sa 35ème bougie

JT 13H - A l'occasion des vacances de la Toussaint, pourquoi ne pas emmener les enfants au cirque ? Celui de la famille Gruss fête ses 35 ans cette année 2019.

Le cirque Arlette Gruss, la marque de fabrique de la famille Gruss, est à la fois authentique et généreux. Il fête ses 35 ans cette année 2019. Avec 35 artistes, les spectacles sont conçus pour surprendre. Entre la ballerine et son cerceau et les rats acrobates, en passant par une danse millimétrée entre un cheval et son écuyer, le public est conquis. Pari gagné pour ce cirque qui veut proposer des attractions hors du commun, sans tromperie. Un endroit idéal pour rire en famille.



