Le classique des studios Disney au cinéma

C'est un dessin animé des studios Disney qui date de 1994. En effet, Le Roi Lion sera adapté au cinéma cette année 2019. Il s'agit d'un film d'animation réalisé par Jon Favreau, qui a aussi adapté Le livre de la jungle. Les images sont plutôt "réussies", car plus de 80 espèces ont été réalisées plus vrai que nature. Au niveau du scénario, le réalisateur a opté pour le classique pour ne pas brusquer les fans de la série. C'est Rayane Bensetti qui sera derrière la voix de Simba. Anne Sila va doubler Nala. Puis, Timon et Pumbaa seront interprétés par Jamel Debbouze et Alban Ivanov.



Ce mardi 16 juillet 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de l'adaptation du dessin animé Le Roi Lion au cinéma. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/07/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.